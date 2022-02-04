Берлин, 4 февраля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Свободные избиратели теперь выдвигают своего кандидата на федеральные президентские выборы, которые состоятся 13 февраля. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 4 февраля.

(сс) Hans Германия

«Стефани Гебауэр — молодая влиятельная женщина в возрасте около 40 лет, изучавшая физику, выступающая за политический центр, берущая на себя ответственность и оптимистично смотрящая в будущее», — заявил председатель «Свободных избирателей» Хуберт Айвангер.

«Мы, свободные избиратели, показываем, что у нас есть способные люди из среднего слоя общества, которые двигают Германию вперед и объединяют страну», — отметил он.

Примечателен факт, что 41-летняя женщина является не только единственной женщиной среди кандидатов, но и самым молодым кандидатом, когда-либо выдвигавшимся на этот пост.

Всего в выборах участвуют четыре кандидата: действующий социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, врач и социальный работник Герхард Траберт (Левые), кандидат от АдГ Макс Отте, а теперь еще и Гебауэр.

Переизбрание Штайнмайера считается неизбежным — помимо партий «Светофора» о своей поддержке заявил также «Союз».