Берлин, 4 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Через два месяца после вступления в должность новое правительство Германии проигрывает в опросах общественного мнения. Избиратели выражают недовольство кризисом на Украине и особенно канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 4 февраля.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Идет ли речь о поставках оружия на Украину, дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае, дебатах о введении общего мандата на вакцинацию для борьбы с пандемией COVID-19 или мерах против скачущих показателей инфляции — канцлер кажется почти невидимым, его заявления также расплывчаты.

Это негативно повлияло на его рейтинги одобрения в последнем опросе, проведенном социологами Infratest Dimap, в ходе которого 1339 человек по всей стране были опрошены по телефону (876) и онлайн (463) в период с 31 января по 2 февраля.

Только 43% респондентов заявили, что они удовлетворены деятельностью канцлера. Причем месяц назад этот показатель составлял добрые 60%.

Но плохие оценки получает не только сам Шольц. Вся его партия, левоцентристские социал-демократы (СДПГ), теряет поддержку избирателей. Впервые после федеральных выборов в сентябре прошлого года правоцентристские христианские демократы (ХДС) бывшего канцлера Ангелы Меркель и их региональные партнеры Христианско-социальный союз (ХСС) снова получили самую мощную поддержку со стороны немецкого населения.

Однако рейтинги одобрения двух меньших партнеров СДПГ по коалиции, зеленых-экологов и ориентированных на бизнес Свободных демократов (СВДП), остаются неизменными.

При этом министр финансов Кристиан Линднер (СВДП) и министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) также потеряли поддержку, в то время как популярность министра иностранных дел Анналены Бербок (Зеленые) возросла.