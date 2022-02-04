Курган, 4 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 4 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 76 человек, выписался по выздоровлению 51. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1105 заражённых коронавирусом курганцев, на 301 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 4 февраля выявлено 56 399 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 046 человек, скончались 1057 (на три человека больше, чем днём ранее).