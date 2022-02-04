Москва, 4 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 15:10 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 2,06%, достигая $92,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Нефть

«Главную поддержку котировкам оказывает погода в Америке, где из-за холодов уже сократилась добыча, а теперь шторм в Техасе угрожает, как и в 20 211 году, добывающим компаниям в этом регионе. В Европе холода также поддерживают цены на углеводороды.

Сегодня вечером выйдет отчет по количеству работающих буровых установок в США и Канаде, от которого трейдеры ожидают информации о сокращении добычи.

Это, а также слабость доллара на мировом валютном рынке толкает котировки черного золота наверх.

Но после преодоления рубежа $93 вероятен некоторый откат на фиксации прибыли», — пояснил эксперт.

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