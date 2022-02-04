Осло, 4 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет назначен главой Центрального банка Норвегии после того, как уйдёт с поста главы альянса. Об этом 4 февраля говорится в сообщении норвежского правительства.

Йенс Столтенберг

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Столтенберг вступит в новую должность с даты, установленной министерством финансов.

Напомним, Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 1 октября 2014 года. До этого он был премьер-министром Норвегии в 2000—2001 и 2005−2013 годах.

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