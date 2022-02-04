Джакарта, 4 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 потрясло провинцию Бантен в Индонезии, сообщает Kompas.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердило, что землетрясение произошло в 17:10 по западно-индонезийскому времени.

Землетрясение ощущалось в течение нескольких секунд.

Эпицентр землетрясения находился в 71 км от Бантена. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.