Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM Нижегородский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело о коррупционных преступлениях, совершённых бывшим начальником военного представительства Минобороны России Михаила Логвина. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по Нижегородской области.

Взятка ru.torange.biz

Гособвинителю удалось доказать, что в период с 2017 по 2019 год подсудимый неоднократно получил взятки на общую сумму в 1,5 млн рублей от руководства двух оборонных предприятий за приемку продукции военного назначения.

В итоге суд признал капитана второго ранга Михаила Логвина виновным и приговорил его к выплате 5 млн рублей штрафа, лишил воинского звания и права занимать госдолжности в течение девяти лет.