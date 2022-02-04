Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Волонтер Донецкой Народной Республики Ирина Воронцова, которой грозила депортация на Украину, а там — уголовное преследование за помощь Донбассу, стала гражданином России. Теперь она может спокойно жить в Петербурге, где у нее есть семья.

Партия «Другая Россия Э. В. Лимонова» в Санкт-Петербурге Ирина Воронцова с российским паспортом

Как сообщили 4 февраля в пресс-службе петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», борьба за возможность Воронцовой остаться в России продолжалась более четырех лет.

Ирина Воронцова, уроженка Житомира, с 2000-х годов на Украине принимала участие в акциях против украинских националистов. В 2009 году она вышла замуж за гражданина РФ, приехала в Петербург, получила вид на жительство в России. После госпереворота на Украине в 2014 году Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе ополчения ДНР.

В 2017 она была задержана на несанкционированной акции в Петербурге по случаю 100-летия Октябрьской революции, после чего миграционная служба аннулировала ей вид на жительство в РФ, и требовала покинуть территорию РФ. В случае высылки на Украину женщине грозило 15 лет тюрьмы за так называемое пособничество террористам, как называют в Киеве тех, кто выступил против госпереворота 2014 года.

С помощью судов, юристов, обращений к депутатам, активистам и СМИ Воронцова доказывала свое право находиться в России.

«Помощь оказала Донецкая Народная Республика в лице представителя администрации Дмитрия Линтера и общественные деятели Александр Матюшин и Елена Бобкова», — рассказали петербургские «лимоновцы».

По их словам, «Россия приросла новым гражданином и патриотом, на деле доказавшим верность Отечеству».