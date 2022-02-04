Салехард, 4 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 4 февраля за сутки госпитализирован 81 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 667 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 329 ямальцев. Заразились коронавирусом 1969 человек — на 504 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 100 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 4 февраля зарегистрировано 80 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 122 человека, 988 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).