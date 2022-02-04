Чита, 4 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. По случаю старта Олимпийских игр в Пекине, исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин сегодня, 4 февраля, объявил флешмоб в поддержку сборной России. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Следите за развитием событий в трансляции: «Зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В поддержку олимпийской сборной жителям Забайкалья предложено снять на видео, как они катаются на лыжах, коньках, санках или играют в хоккей, а также любые другие зимние виды спорта, разместив контент в соцсетях с пожеланием удачи российским спортсменам под хэштегом #ROCyouagain.

«Сегодня стартуют в Пекине 24-е зимние Олимпийские игры. Я запускаю этот флешмоб. Предлагаю и вам всем присоединиться к нему. Давайте пожелаем удачи нашим спортсменам на предстоящей Олимпиаде», — объявил Андрей Серёдкин.

И.о. министра отметил, что спортсмены от Забайкалья не выступают в составе сборной России в зимних Олимпийских играх, но заверил, что они продолжат подготовку.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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