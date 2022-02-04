Москва, 4 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Знают о проведении зимних Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля большинство жителей России (83%). Лучше всего осведомлены молодые люди 25−34 лет (92%) и старше 60 лет (95%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Планируют следить за зимней Олимпиадой 66% российских граждан. Регулярно будут смотреть трансляции по всем видам спорта 17%. Только те виды спорта, где у российских спортсменов будет шанс завоевать призовую медаль, — 7% опрошенных.

Собираются смотреть только интересующие их трансляции соревнований 42% — это биатлон (33%) и фигурное катание (32%), хоккей (22%) и лыжный спорт (20%). Не планируют наблюдать за ходом соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине 32% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 29 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, один из талисманов Пекина 2022 — гигантская панда в ледяном костюме, питающая любовь к зимним видам спорта и обладающая золотым сердцем.

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