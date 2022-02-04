Казань, 4 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Казани в детском саду №373 выявили грубые нарушения санитарных требований со стороны сотрудников, что привело к заражению сальмонеллезом шести детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Санитарный контроль

«В управление Роспотребнадзора по РТ с 18 по 28 января 2022 года поступило шесть экстренных извещений о случаях кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы детсада №373, в том числе двух детей из одной семьи», —цитирует «Татар-информ» ведомство.

Двое из шести заболевших детей были госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

При получении первых четырех извещений (24 января) были отобраны пробы сырья, продуктов, смывов для дальнейшего исследования. Лаборантами обнаружены бактерии группы кишечных палочек — колиформы. Их выявили в трех смывах из 20 отобранных — с обеденного стола, посуды в группе и рук персонала группы.

В ведомстве уточняют, что причиной возникновения массового заболевания сальмонеллезом стали грубые нарушения сотрудниками санитарных требований, включая нарушения сроков и условия хранения продуктов, некачественной обработки посуды и несоблюдение сотрудниками личной гигиены. В пищеблоках и группах проведена дезинфекция. Повторных случаев после обработки не регистрировалось.

ИА REGNUM напоминает, о заболевании детей в казанском детском саду №373 стало известно из соцсетей. После этой публикации организовали доследственную проверку.

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