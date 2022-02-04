Казань, , 09:48 — REGNUM В детском саду №373 города Казани несколько детей заболели сальмонеллезом, свидетельствует информация в социальных сетях. По факту публикации начата доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Сальмонеллы skeeze

По данным сообщения в соцсетях, руководство дошкольного учреждения якобы не предпринимает никаких действий для купирования заболевания.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пермском крае в 2021 году зарегистрировано 415 случаев сальмонеллеза, что выше показателя по России в 1,2 раза.

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