Тбилиси, 4 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 4 февраля на заседании в Тбилисском городском суде, заявил, что тяжело болен и может умереть. Трансляцию из зала суда ведёт грузинское «Общественное телевидение».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Заседание проходит по делу, по которому экс-президента обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Он, как и на предыдущих заседаниях, использовал возможность выступить для того, чтобы обратиться к общественности.

«Уже пять недель ко мне не пропускают врачей — в такой период, когда у меня очень сильная слабость, серьезные проблемы, связанные с гипертонией, тяжелая анемия и, исходя из этого, многие другие процессы. В то же время вы прекрасно знаете, что моё состояние ухудшается, я уже несколько раз терял сознание», — сказал политик.

Саакашвили потребовал предоставить ему в тюрьме «адекватное» лечение, в противном случае, по его мнению, может наступить «летальный» случай. По мнению экс-президента, «независимых» врачей из неправительственной организации к нему не пускают из-за распоряжения основателя правящей партии «Грузинская мечта», богатейшего человека в стране Бидзины Иванишвили.

Экс-президент также заявил, что сможет доказать в международном суде «пытки» и «бесчеловечное обращение» с ним в тюрьме.

Стоит отметить, Саакашвили и его сторонники постоянно обвиняют власти страны в организации «пыток» экс-президента. «Пытками» они называют перевод политика в ноябре 2021 года в Глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги. Видео об этом было обнародовано, но экс-президент заявляет, что наиболее жёсткие моменты власти якобы скрывают.