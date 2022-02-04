Париж, 4 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке оценил эпидемическую ситуацию в школах, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По словам министра образования, ситуация в школах улучшается.

«Сегодня у нас закрыто ровно 16 836 классов», — заявил министр, напомнив, что в стране были закрыты и 20 000 классов.

Кроме того, за последние семь дней коронавирусом во Франции заразились 410 тысяч школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поставила перед собой цель завоевать на Олимпиаде в Пекине не меньше медалей, чем на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.