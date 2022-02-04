Красногорск, 4 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 4 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 935. Следом за Красногорском идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 851 человека. На третьем месте расположился Воскресенск, где COVID-19 диагностировали у 647 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 11 255 новых случаев заражения коронавирусом.