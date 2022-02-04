Москва, 4 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ так и не дали политической оценки результатам оптимизации здравоохранения, а ее авторы и исполнители по-прежнему занимают руководящие посты, не прибавляет оптимизма, когда речь заходит о проблеме дефицита медицинских работников. Об том корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил директор сети медицинских клиник, председатель регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Игорь Симаков. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ спрос медучреждений на фармацевтов в 2021 году вырос на 106%.

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«Неудивительно, что в условиях «повышенной готовности» повысилась нагрузка на систему здравоохранения и возник кадровый дефицит. Уже и причина многочисленными экспертами названа — это результат предыдущей государственной программы оптимизации здравоохранения. Кроме того, выплата «вкусных» ковидных надбавок, очевидно, должна была привести и привела к тому, что кадры перетекли в «ковидники», а рабочие места, где оплата осталась на прежнем уровне, начали зиять кадровой пустой, — сказал Симаков. — Отсюда и запросы на врачей клинических специальностей и средний медперсонал. Непонятно только, откуда их привлекать. Ни врача, ни медсестру с фельдшером за четыре месяца не подготовишь. Разве что продолжать стимулировать переток из муниципальной системы здравоохранения».

Как подчеркнул Симаков, не добавляет оптимизма и тот факт, что нет никакой политической оценки результатам ранее проведенной оптимизации, ее авторы и исполнители по-прежнему в руководящих креслах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ сложилась практика недооценки труда младшего и среднего медицинского персонала, и это тормозит развитие современной медицины.