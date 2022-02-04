Лиссабон, 4 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократической партии Португалии Руй Риу заявил, что не видит смысла продолжать свою деятельность после поражения на выборах. Об этом сообщает агентство EFE.

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«Я не вижу смысла дорабатывать свой мандат, потому что нет конкретной цели, которой нужно следовать, а у партии должна быть цель», — заявил Риу на пресс-конференции после заседания политического комитета партии.

Он призвал созвать партийные праймериз не позднее июля 2022 года. Риу подчеркнул, что он не будет выдвигаться на них в качестве кандидата на руководство партией.

Ранее португальские социалисты одержали победу на досрочных выборах в парламент.