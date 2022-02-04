Оренбург, 4 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 30% медперсонала больниц и поликлиник болеет. Об этом на пресс-конференции 4 февраля сообщили главврачи лечебных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелой формы COVID-19 нет ни одного заболевшего медика. Все они прошли актиковидную вакцинацию. Главврачи указали на необходимость делать прививки.

В связи с большим ростом заболеваемости в Оренбурге педиатров и узких специалистов поликлиник переводят в ковидные бригады. Врачей заменяют студентами шестого курса медуниверситета. Об этом проинформировал главный врач детской городской клинической больницы Дмитрий Нефёдов.

В свою очередь главврач Оренбургской областной клинической больницы № 2 Александр Григорьев отметил, что число госпитализаций снизилось в три раза по сравнению с периодом, когда властвовал штамм «Дельта». Вместе с тем в шесть раз возросла нагрузка на ковид-бригады. Медики ощущают острую нехватку транспорта для обслуживания пациентов на дому. На помощь приходят опять же студенты и волонтеры.

Добавим, в регионе растет суточный показатель выявляемых носителей коронавиурса. За минувший день (3 февраля) зарегистрировано 1843 случая заражения. За день госпитализировано 166 пациентов с COVID-19.