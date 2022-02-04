Бухарест, 4 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Сотни представителей профсоюза металлургической промышленности Румынии собрались у здания правительства страны Бухаресте на акцию с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда и ограничения цен на электроэнергию и природный газ. Об этом 4 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источники.

Протест

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Нет — падению производства!» и «Защитите рабочих!». Некоторые участники мероприятия выкрикивают антиправительственные лозунги. Полиция не предпринимает действий по разгону демонстрантов.

Напомним, ранее из-за резкого подорожания тарифов на энергоносители в Румынии свою деятельность был вынужден прекратить завод Alro Slatina — крупнейший производитель алюминия в Центральной и Восточной Европе. Без работы и пособий остались тысячи металлургов.