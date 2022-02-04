Киев, 4 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, основанных на прямом диалоге Киева с республиками Донбасса. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1».

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Он подчеркнул, что каждому гостю украинская сторона объясняет, как видит имплементацию Минских соглашений, так как существует ещё видение РФ. Киев чётко отбрасывает навязываемый прямой диалог с «отдельными районами Донецкой и Луганской областей», так в том числе поступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на последней встрече в Париже в «нормандском формате».

«Я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что западные партнёры не диктуют Киеву, как выполнять Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз заявляли о затягивании Украиной переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и невыполнении Минских соглашений.

Читайте также: Глава МИД Украины исключил предоставление Донбассу особого статуса