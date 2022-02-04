Пермь, 4 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Перми три бара поплатились за работу в ночные часы. Она запрещена «антиковидным» губернаторским указом. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Бар

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Два бара и кафе-кальянная принимали посетителей после 23:00 по местному времени (21:00 мск). Одно развлекательное заведение за две недели повторно попадается на нарушении запрета работать ночью. В кальянной сотрудница находилась без средств индивидуальной защиты.

Рейды по кафе, барам и ресторанам продолжаться. Стоит отметить, в 2020 году ужесточили ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.