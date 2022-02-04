Киев, 4 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Проблемы Украины останутся даже после деэскалации ситуации, поэтому стране нужны досрочные парламентские и президентские выборы. Об этом бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Mvs.gov.ua Арсен Аваков

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Аваков выразил надежду, что военный кризис вокруг Украины завершится в ближайшее время. Однако «никуда не денутся проблемы Украины»: тяжелейшее состояние экономики и сложности в энергетике.

«Стране грозит политический процесс, который должен закончиться, на мой взгляд, не «майданом» и революцией, а досрочными выборами, это было бы правильно и цивилизованно», — сказал бывший министр.

Он добавил, что разрешение кризиса через досрочные выборы пойдёт на пользу президенту Владимиру Зеленскому. Главе государства нужно понимать, что ответственность за страну следует разделить с реальной оппозицией и «вместе созидать хоть как-то», если он хочет оставаться на своём посту до истечения срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил, что Зеленский попал в ловушку — украинский лидер становится авторитарным.

Читайте также: Бывший глава МВД Украины указал на авторитарность Зеленского