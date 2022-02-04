Бразилиа, 4 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару хорошо ладит со всеми странами, независимо от того, Россия это или США. Об этом он заявил в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию бразильской прессы о том, что США оказывают дипломатическое давление на Бразилиа, пытаясь вынудить Болсонару отменить визит в Россию.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

«Бразилия — это Бразилия, Россия — это Россия. Я со всеми хорошо лажу», — сказал Болсонару.

По его словам, как только американский лидер Джо Байден пригласит его к себе с официальным визитом, и если он вообще это сделает, Болсонару «с удовольствием» посетит США.