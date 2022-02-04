Пекин, 4 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счётом 5:2.

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В составе российской команды три шайбы забросила Полина Болгарева. Ещё по одному голу забили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. У швейцарской сборной отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Напомним, сборные России и Швейцарии выступают в группе А вместе с командами Канады, США и Финляндии. Российские хоккеистки сыграют следующий матч 5 февраля против сборной США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал, что шесть игроков команды получили положительные результаты тестов на коронавирус.