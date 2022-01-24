Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:22 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту госпитализации семи детей-дошкольников с признаками отравления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Детский сад City-yaroslavl.ru

ЧП произошло 21 января. В Соль-Илецкую больницу за медпомощью обратились семеро воспитанников детского сада. По предварительным данным, все дети имеют признаки кишечного отравления и ходят в одну группу дошкольного образовательного учреждения. В других группах детсада случаев отравления не отмечено.

Всем пострадавшим детям оказана необходимая медицинская помощь. Один ребенок уже выписан домой.