Калуга, 4 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Калужанин, мастер спорта России международного класса по горнолыжному спорту, воспитанник спортивной олимпийского резерва школы «Орленок» Александр Андриенко стал участником XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине. Его выступление на Олимпиаде запланировано на 13 февраля. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.

Admoblkaluga.ru Горнолыжник Александр Андриенко

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Горнолыжник из Калуги Александр Андриенко прошел отбор на главные старты года: вошел в ТОП-30 на Кубке мира в Италии. Среди российских спортсменов он стал первым, а в мировом рейтинге завоевал 29 место. Выступает калужанин в дисциплине «слалом-гигант». В поддержку земляка в министерстве спорта области организовали флешмоб «Поддержи спортсмена», где болельщики присылают речовки, видеозаписи, стихи, другие материалы, посвященные Александру и старту Олимпиады.

«Мы рады, что на главные зимние старты едет спортсмен Калужской области. А то, что он единственный представитель региона, должно объединить нас так, чтобы он почувствовал поддержку. В наших силах поддержать спортсмена высокого уровня. Гордимся тем, что в Калужской области живет и тренируется чемпион России, призер Универсиады-2017, регулярный участник этапов Кубка мира», — отметил Олег Сердюков.

XXIV Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.