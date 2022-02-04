Кемерово, 4 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области 36 медорганизаций, на базе которых открыты отделения для пациентов с коронавирусом и пневмонией, оснащены 6476 кислородными точками. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Permkrai.ru Кислородные концентраторы

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«Больницы Кузбасса на сегодняшний день полностью обеспечены кислородом, что особенно важно в период пандемии коронавируса, когда многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Закуплены переносные установки, в Новокузнецке в кратчайшие сроки запустили собственное производство медицинских газов. Сегодня мы имеем возможность поставлять кислород в соседние регионы».

По официальным данным, в больницах региона 18 кислородных концентраторов, 36 кислородных рамп, 1050 палатных концентраторов, 40 газификаторов, 32 криоцистерны, 1500 кислородных баллонов. Общий накопительный объём для жидкого медицинского кислорода сейчас достиг 258 тонн. При среднем расходе 13 тонн в сутки этого хватит почти на 20 дней.