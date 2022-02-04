Кызыл, 4 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели от COVID-19 909 человек. Всего с начала года в республике подтверждено 5576 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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"Из 545 заболевших мужчин — 253, женщин — 292. По возрасту: детей до 17 лет — 415, от 18−49 лет — 67, 50−64 лет — 21, старше 65 лет — 42. Работников образования — 20, здравоохранения — 2», — отметили в ведомстве.

В ковидных стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 1210 пациентов, в том числе 118 детей и 107 беременных женщин. Состояние 123 больных оценивается как тяжёлое, 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на 4 февраля, занятость коечного фонда превышает 78%. Комиссией по установлению причин смертности с начала 2022 года подтверждено семь летальных случаев от COVID-19.