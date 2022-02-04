Джакарта, 4 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты запретили своим гражданам посещать Индонезию из-за вспышки коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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США отнесли Индонезию к странам 4-го уровня с очень высоким риском заражения COVID-19.

«Не путешествуйте в Индонезию из-за COVID-19. Индонезия столкнулась с широко распространенной передачей коронавируса по всей стране», — говорится в заявлении US Travel Advisory.

Напомним, по данным на 3 января 2022 года, число случаев заражения штаммом «Омикрон» достигло 3161 случая.