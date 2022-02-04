Москва, , 08:21 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже во второй половине дня 3 февраля пошла вниз, опустившись к вечеру ниже $89 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти drpepperscott230

Ближе к закрытию торгов на Мосбирже цена Brent возобновила рост и впервые с 2014 года превысила $91 за баррель.

Новость о принятом ОПЕК+ решении сохранить действующие квоты на добычу нефти уже учтена в ценах.

Скорее всего, нефтяной рынок после непрекращающегося январского ралли сейчас просто перегрет и прогибается под «тяжестью» собственного «веса».

Кроме того, вновь обострились беспокойства, связанные с опасениями отмены США антииранского нефтяного эмбарго.

Коридор цены Brent в $87−90 за баррель в среднесрочном периоде остаётся актуальным. Наш прогнозный коридор по цене Brent сегодня составляет $88—89 за баррель.

Сегодня. 4 февраля, по данным на 08:10 по мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, до $91,54 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до $90,92.

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