Чита, 4 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Забайкалье будут лучше справляться с природными пожарами. Этому будет способствовать значительное увеличение финансирования на пожаротушение. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. О том, что Забайкальский край получит на 621 миллион рублей больше, чем в прошлые годы, а общая сумму составит один миллиард рублей, было сказано на совещании в режиме ВКС с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Лесной пожар

По словам Александра Козлова, Забайкалье — это четвертый регион в России по объему выделенных на пожаротушение средств.

«В связи с чем, меня интересуют конкретные шаги по подготовке к пожароопасному сезону. В частности, соответствие штатной численности «Забайкаллесхоза» необходимым нормативам, обеспеченность руководителями ликвидации лесных пожаров, организация предупредительных работ в наземной зоне охраны лесов, работа «Авиалесоохраны» на территории субъекта, поскольку 1300 часов авиапатрулирования добавлено, также перевод зоны контроля в активно охраняемую зону вдоль БАМ.

Так, например, мы часть Чарского лесничества переводим из зоны контроля в зону авиационного патрулирования на площади одного миллиона гектаров», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ.

По словам Александра Осипова, определение численности сотрудников Забайкаллесхоза устанавливается федеральными структурами и выделяемыми субвенциями, поскольку регион исполняет переданные федеральные полномочия по охране лесов от пожаров:

«Величина заработной платы устанавливается Рослесхозом, мы в свою очередь добавляем от края дополнительные средства. Все задачи, которые ставились перед нами, выполнены. На сегодняшний день уровень готовности к пожароопасному сезону по сравнению с предыдущими годами — выше. В прошлом году с февраля до середины мая не было ни одного дождя, тем не менее, край не горел.

Эта деятельность урегулирована целым рядом нормативных актов, в соответствии с которыми составляется и утверждается целый ряд планов — сводный план пожаротушения, расчеты сил и средств и многие другие документы, которыми определяется алгоритм выполнения задач».

Также, по словам Осипова, Забайкалью предстоит набрать чуть более 1000 сотрудников, порядка 600 — из них на временные работы.

«Считаю, что в этом году мы работу выполним лучше и качественнее», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплату сотрудникам лесопожарных формирований Забайкалья удвоят в 2022 году. О проблемах с финансами президенту России Владимиру Путину было доложено в ходе прямой линии.

Читайте также: Прямая линия: власти Забайкалья пояснили причину низкой зарплаты пожарных