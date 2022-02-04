Тбилиси, 4 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Грузинские парламентарии считают, что приезд докладчика Европарламента по Грузии Свена Миксера в Тбилиси имеет крайне важное значение, сообщает 4 февраля грузинский телеканал «Рустави 2». В результате этого визита члены Европарламента получат объективную информацию о политической ситуации в Грузии, считают грузинские депутаты.

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«В европейской стратегии в отношении Грузии ничего не изменилось, наоборот, поддержка Грузии продолжается. Хотя в регионе вокруг Украины сформировалась сложная ситуация, это не означает, что внимание к Грузии ослабло. Это был очень важный визит. Я уверен, что информация о политическом кризисе в Грузии будет предоставлена Европейскому парламенту во время соответствующего доклада», — заявил Паата Мангаладзе, член парламентской политической группы «Группа реформ».

Председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили отметила, что Свен Миксер подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии.

«Он подтвердил уважение и поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии. Поддержка суверенитета означает, что каждая страна имеет суверенное право выбирать, членом какой военной, политической или экономической организации она хочет быть. Это важное послание в контексте наших амбиций по членству в ЕС», — сказала Бочоришвили.

Свен Миксер уже завершил двухдневный официальный визит в страну.