Хабаровск, 4 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провёл в Хабаровске ряд стратегических совещаний с руководителями региональных и муниципальных органов власти, научно-образовательных учреждений, представителями бизнеса и общественных объединений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В регионе под глобальную реновацию попадают сразу три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань.

По словам Чекункова, в разработке планов развития городов есть три важных аспекта: стратегический, урбанистический и маркетинговый.

«В рамках подготовки мастер-плана краевой столицы мы заключили соглашение с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Благодаря чему планируем представить итоговый документ президенту на ВЭФ-2022», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Чекунков 4 февраля работает в Хабаровском крае.