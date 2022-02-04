Тюмень, 4 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев поддержать земляков, выступающих на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Видеообращение главы региона опубликовано в социальных сетях.

Rusbiathlon.ru Александр Логинов

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Александр Моор отметил, что тюменские олимпийцы выйдут на старт 5 февраля 2022 года.

«Спортсменам придётся выступать без национальных символов и без российских болельщиков на трибунах. Наша с вами поддержка очень важна! Пусть всеобщий посыл укрепит в тюменских спортсменах уверенность в своих силах», — призвал он земляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав олимпийской сборной России вошли тюменский биатлонист Александр Логинов, а также лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.