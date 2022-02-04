Тегеран, , 08:22 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения сверхлегкого учебно-тренировочного самолета близ тренировочного аэропорта Кавиани (Кашмар) на северо-востоке Ирана, заявил представитель провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

Глава кризисного управления провинции Хорасан-Разави Мохсен Неджат заявил агентству IRNA, что авиакрушение произошло днем 3 февраля, при этом три гуманитарные команды, включая службу спасения, скорую помощь и медицинский пикап Кашмарского общества Красного Полумесяца, были немедленно отправлены на место происшествия.

Он отметил, что два человека, находившиеся на борту учебно-тренировочного самолета, погибли на месте. О других пострадавших в результате трагичного инцидента на данный момент неизвестно.

Кашмар расположен в 228 км к юго-западу от Мешхеда (провинция Хорасан Разави) в северо-восточном районах Исламской Республики Иран (ИРИ).