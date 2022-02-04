Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 3 февраля на виртуальной встрече с президентом турецкого Общества красного полумесяца (TRCS) Керемом Киником глава иранского Общества красного полумесяца (IRCS) Пир Хоссейн Коливанд заявил: «С формированием совместной гуманитарной команды с участием соседних государств мы можем совершать великие дела». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По данным IRCS, в начале встречи турецкая сторона сослалась на недавние наводнения в южных провинциях Ирана, заявив, что отчеты показали высокую способность Иранского красного полумесяца реагировать на происшествия.

Ссылаясь на климатические инциденты в Иране в прошлом месяце, президент IRCS заявил: «К счастью, благодаря прибытию спасателей, молодежи и добровольцев пострадавшим от наводнений, снега и метелей была оказана своевременная помощь».

«До тех пор, пока в пострадавших районах не воцарится мир, мы будем с народом. Это усилило их чувство безопасности и способствовало расширению деятельности Иранского красного полумесяца», — отметил Коливанд.

Указав на общие черты двух национальных обществ, глава IRCS отметил: «Благодаря духу дружбы и сотрудничества мы можем сформировать сильную команду с участием соседних государств, чтобы продолжить совершать великие дела совместными усилиями».