Хабаровск, 4 февраля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 4 февраля работает в Хабаровском крае.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Совещание в Хабаровске

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«С министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым проводим целый ряд стратегически важных совещаний для развития Хабаровского края», — сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по строительству объектов по нацпроекту Амурская область набрала хороший темп. Об этом заявил Алексей Чекунков.