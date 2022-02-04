Киев, 4 февраля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Седьмая партия с американской военной помощью США прибыла на Украину, 3 февраля сообщил на своей странице в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

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Самолет с грузом приземлился в международном аэропорту Борисполь под Киевом. Он доставил 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Министр отметил, что Украина ожидает новых поставок вооружения из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолий Бурмич заявил, что западным странам выгодно нагнетание ситуации вокруг Украины, поскольку они, пользуясь обстановкой, поставляют Киеву оружие по завышенным ценам, а украинская сторона вынуждена брать кредиты на покупку вооружения.