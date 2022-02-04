Вашингтон, 4 февраля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Более 230 тысяч человек стались без энергоснабжения из-за снежной бури в центральной и восточной части США. Об этом 3 февраля сообщает портал poweroutage.us.

uknowgayle Снегопад

Сильнее всего от удара стихии пострадал штат Теннесси, где без света остались более 137 тыс. человек. Всего из-за снега с дождём в США остались без энергоснабжения 232 189 потребителей.

В связи со сложными погодными условиями в стране отменены 4857 авиарейсов, в штате Техас международный аэропорт Даллас сократил воздушное сообщение на три четверти. В штате Кентукки власти призвали жителей воздержаться от поездок из-за сильного гололёда на дорогах.

По данным метеорологов, в регионах, расположенных на северо-востоке от штата Техас, возможны сильные осадки, температура воздуха опустится на пять-десять градусов ниже климатической нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильная метель грозит отключением электроэнергии жителям центральной части США.