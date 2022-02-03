Роттердам, Нидерланды, 4 февраля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Разрешение на частичную разборку старинного моста Конингсхэвен, возведённого в 1878 году, для прохода новой яхты американского миллиардера Джеффа Безоса дали власти Роттердама. Об этом 3 февраля сообщила газета The Guardian.

(сс) James Duncan Davidson Джефф Безос

Постройкой яхты миллиардера занимается верфь в Альблассердаме, расположенном неподалеку от Роттердама. Руководство верфи обратилось к властям города с просьбой о частичной разборке моста, чтобы яхта основателя компании Amazon, стоимостью 485 млн долларов, могла пройти по реке Ньиве-Маас и выйти в Северное море.

Для прохода яхты предполагается демонтировать центральную секцию моста, сама операция назначена на лето. Ожидается, что процесс демонтажа и последующей сборки моста займёт около двух недель.

Решение разобрать мост, который является символом города, крайне отрицательно было воспринято жителями Роттердама. Мост был капитально отремонтирован в 2017 году, после чего власти города дали обещание не демонтировать его.

Напомним, Безос является богатейшим человеком в мире на сегодняшний день, несмотря на развод с супругой, которая получила 4% акций компании Amazon. Его состояние оценивается в $200 млрд. Кроме того, Безос является владельцем крупнейшей газеты США The Washington Post.