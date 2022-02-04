Москва, 4 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Многие жители РФ стали рассматривать покупку ювелирных украшений как способ спасения сбережений от инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные «Гильдии ювелиров России», согласно которым в 2021 году продажи ювелирных украшений выросли на 20−25%.

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«Рост объема рынка ювелирных украшений в России связан с несколькими причинами. Точно сказалась адаптация к пандемии, что способствовало росту интереса к покупкам, непосредственно не связанным с выживанием, — сказал Цыганов. — Зато в 2020 году граждане более интересовались товарами первой необходимости, да и работали ювелирные магазины не всегда, так как закрывались во время локдаунов в первую очередь. В 2021 году сказался эффект отложенного спроса и появились средства, не потраченные на зарубежный летний отдых. Многие стали значительно спокойнее рассматривать онлайн-покупки, привыкнув ним за 2020−21 годы. Плюс часть жителей России стали рассматривать и приобретать ювелирные изделия как средство сбережения средств от инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что одна из причин того, что в РФ вырос спрос на золото, это курсовая неопределенность рубля.