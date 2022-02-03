Кабул, , 23:33 — REGNUM По меньшей мере десять человек погибли в результате обрушения породы на угольной шахте на северо-востоке Афганистана, передаёт 3 февраля информационное агентство «Шафакна».

Афганистан Afghanistan Matters

Как сообщается, инцидент произошёл накануне не шахте «Ченарак», расположенной в уезде Нахрин провинции Баглан.

Глава отдела информации и культуры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан Мустафа Хашеми подтвердил журналистам факт инцидента, однако не смог назвать точное количество жертв.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.