Бильбао, Испания, 3 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Сегодня, 3 февраля, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» в матче четвертьфинала Кубка Испании сезона 2021/22 сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнется в 23:30 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Хулен Агирресабала, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Икер Муньяин, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Нико Уильямс, Иньяки Уильямс.

«Реал»: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Начо, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Марко Асенсио, Родриго, Винисиус Жуниор.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Иньиго Прието | Хавьер Мартинес Николас | Хайме Руис Альварес | Хосе Луис Гонсалес.