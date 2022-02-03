Рим, , 23:09 — REGNUM Сеоджо Маттарелла в четверг, 3 февраля, во второй раз принес присягу президента Италии.

Серджо Маттарелла Presidencia de la República Mexicana

«Призыв парламента страны вновь занять этот пост стал для меня неожиданностью. Но я не смог бы и не намеревался уклоняться от этой ответственности», — сказал он в своей инаугурационной речи.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия Маттареллы закончились в январе 2022 года, ранее он неоднократно говорил, что не намерен идти на второй срок. Однако выборщикам за шесть дней так и не удалось согласовать другую кандидатуру, после чего Маттарелле было предложено вновь занять этот пост, он ответил согласием, и его кандидатура была утверждена.