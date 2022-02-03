Вашингтон, 3 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Россия намерена организовать имитацию нападения украинских военных на свою территорию или на жителей восточной Украины для оправдания начала «агрессии» против Киева, сообщает 3 февраля газета The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По утверждению газеты, публикация этих данных должна разрушить этот план России.

«План, который США надеются разрушить, обнародовав данные о нём, состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины», — сообщает The New York Times.

Получив такую видеозапись, пишет издание, Россия обвинит Украину в «геноциде» и оправдает своё нападение. На видео будут присутствовать украинская экипировка, беспилотники турецкого производства.

«Официальные лица не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нем узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы», — поясняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооруженные формирования почти ежедневно осуществляют обстрелы населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут или получают ранения мирные жители ДНР и ЛНР.