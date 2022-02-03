Вашингтон, 3 февраля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что США морально обязаны осуждать нарушения Китаем прав человека, однако она предостерегла американских спортсменов от конфликтов с правительством Китая за день до начала Олимпийских игр в Пекине, сообщает 3 февраля Reuters.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Выступая на слушаниях комиссии Конгресса по Китаю, Пелоси обвинила Международный олимпийский комитет в том, что он якобы закрывает глаза на нарушения прав человека в Пекине.

При этом политик отметила, что спортсменам следует сосредоточиться на соревнованиях и не поддаваться искушению высказать свое мнение по политическим вопросам.

«Не рискуйте разгневать китайское правительство, потому что оно безжалостно», — указала Пелоси.

Напомним, что американские политики 31 января призвали Олимпийский и Параолимпийский комитет США (USOPC) защитить спортсменов от потенциальной реакции китайского правительства, если они решат высказаться о нарушениях прав человека во время зимней Олимпиады в Пекине.