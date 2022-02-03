Вашингтон, , 21:42 — REGNUM В США начиная с весны анализы на наличие COVID-19 будут проводиться бесплатно при наличии медицинской страховки Medicare, сообщает 3 февраля Reuters.

Коронавирус в США The National Guard

Белый дом еще в январе объявил о плане, в рамках которого частные компании должны покрывать стоимость восьми домашних тестов на COVID-19, однако о государственной страховке Medicare речи не шло.

В рамках нового плана пользователи Medicare и Medicare Advantage смогут бесплатно пройти до восьми тестов на коронавирус в месяц.

Напомним, что ранее жители американского штата Флорида получили счет на $3,3 тысячи после обследования на коронавирус.

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