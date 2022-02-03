Пекин, 3 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал в Ашхабаде видеоинтервью китайским СМИ, в котором дал высокую оценку начинающимся в Пекине зимним Олимпийским играм, которые, по его словам, станут настоящим праздником спорта для миллионов людей по всему миру. Об этом 3 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что лидер Туркмении принял решение об участи в церемонии открытия Олимпиады.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Г. Бердымухамедов выразил уверенность, что Игры пройдут на высочайшем уровне, в обстановке честной борьбы и уважения участников друг к другу. Кроме того, президент Туркмении отметил, что в нынешнем году исполнятся 30 лет установлению дипломатических отношений его страны с Китаем, который высказывает уважение к провозглашенному Туркменией нейтральному курсу во внешней политике. При этом, подчеркнул глава государства, его страна однозначно придерживается политики одного Китая и поддерживает мирное объединение страны. КНР для Туркмении — не только гигантский рынок, но и надежный друг. Двусторонние отношения, по мнению Г. Бердымухамедова, переживают подъём и много достигли. Страны объединяет близость мировоззрения, целей и задач в обеспечении мира и безопасности в регионе и в мире. Важнейшую их часть составляет обсуждение ситуации в Центральной Азии, а также путей сближения интересов, в том числе по линии партнерства в реализации проекта «Пояса и пути».