Лондон, 3 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено у 88 171 человека, сообщает 3 февраля правительство страны.

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С учётом этих данных, общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 17 607 832.

Кроме того, сообщается, что за 24 часа в Британии скончались 303 пациента с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в Британии признаны умершими от коронавируса 157 730 человек.