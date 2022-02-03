В Британии заявили о выявлении за сутки свыше 88 тыс. случаев COVID-19
Лондон, 3 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено у 88 171 человека, сообщает 3 февраля правительство страны.
Russian.news.cn
В маске. Лондон. Великобритания
С учётом этих данных, общее число случаев заражения COVID-19 в стране составило 17 607 832.
Кроме того, сообщается, что за 24 часа в Британии скончались 303 пациента с диагнозом COVID-19.
Всего с начала пандемии в Британии признаны умершими от коронавируса 157 730 человек.